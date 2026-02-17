El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 90%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% en las primeras horas y un 25% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco durante el resto del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, lo que contribuirá a una sensación de tranquilidad en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y tranquila.

Es importante que los habitantes de Linares se preparen para un día mayormente nublado, pero sin la preocupación de lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas y la alta humedad. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo y disfrutar de las horas de luz antes de que caiga la noche.

