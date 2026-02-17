El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca y húmeda, el ambiente se tornará más confortable conforme se acerque el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 4 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de mojarse. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la playa o actividades en el campo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevé que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:10, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con un cielo que podría teñirse de tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.