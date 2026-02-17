El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente durante la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, ya que el viento podría ser más notable en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que facilitará la realización de cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:06. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.