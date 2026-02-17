El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque habrá momentos de poco nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, con un mínimo de 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, aunque el ambiente se tornará más cálido conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

El amanecer se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 18:56, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas bajen considerablemente, lo que podría hacer que la noche sea fresca.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un cielo nuboso, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.