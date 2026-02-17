El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado nuboso, con una transición hacia un estado cubierto en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque se prevé que hacia el mediodía haya momentos de claridad, con intervalos de cielo poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 12 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 10 grados en la mañana. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse en algunos momentos, permitiendo que el sol brille y eleve las temperaturas. Sin embargo, hacia el final del día, se anticipa un regreso a un cielo más nuboso, lo que podría dar paso a una noche tranquila.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 19:09, brindando a los habitantes de Huelva un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. En resumen, el 17 de febrero se presenta como un día mayormente nublado, fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.