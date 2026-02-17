El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se prevé que las nubes den paso a un ambiente más despejado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 9 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que mejorará la comodidad del ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable.

La salida del sol está programada para las 08:10, y el ocaso se producirá a las 19:05, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un momento al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.