El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Écija se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternan entre nubosidad y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo algunos momentos de sol, especialmente en la tarde.

Las temperaturas en Écija hoy oscilarán entre los 9 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que hoy comenzará en niveles muy altos, alcanzando el 100% en la madrugada, pero que irá bajando a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 64% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, aunque la nubosidad persistente podría hacer que la sensación de frío se mantenga, especialmente en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:02, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave que aportará frescura. Sin duda, es una jornada ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.