El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo conforme la temperatura suba.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, predominando del norte y noroeste. Estas condiciones de viento, aunque suaves, podrían aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados a última hora, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:06.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.