El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto más alto en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 76% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 13 km/h, principalmente desde el sur y el sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Las condiciones de viento serán más intensas en las horas centrales del día, aunque se espera que se calmen hacia la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día nublado y fresco.

El amanecer se producirá a las 08:06, y el ocaso será a las 19:00, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones climáticas permitirán disfrutar de la ciudad sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.