El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:10. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados , y una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 96% al inicio del día.

Durante la mañana, el viento soplará desde el oeste a una velocidad de 13 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, y el viento cambiará de dirección, soplando del norte a una velocidad de 9 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor a la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos y encuentros sociales.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día, alrededor de las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:06, ofreciendo un atardecer que, con el cielo despejado, promete ser espectacular.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para aprovechar el sol y realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.