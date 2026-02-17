El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Cartaya se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que el día progrese, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en la tarde.

La nubosidad comenzará a aumentar a partir del mediodía, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con una velocidad de 8 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento alcance picos de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Los vientos del norte serán predominantes, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco en comparación con días anteriores.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados . La puesta de sol está prevista para las 19:10, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y el viento seguirá soplando con fuerza moderada.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Los vientos del norte aportarán un toque de frescura, haciendo que sea recomendable abrigarse un poco si se planea salir al aire libre, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.