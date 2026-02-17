El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas horas de cielo despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y manteniéndose cerca del 72% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para alterar significativamente la sensación térmica, sí aportará un leve alivio en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la frescura matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día sin complicaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que los rayos del sol se filtren entre las nubes, lo que podría ofrecer un espectáculo visual agradable al atardecer, que se espera para las 19:04 horas. Este cambio en la nubosidad podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en un espacio abierto.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.