El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 57% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. No se esperan rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo, ya que el cielo despejado permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:05.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.