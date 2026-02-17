El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que permanecerá cubierto durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a disminuir, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 8 de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, aunque a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas matutinas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando de dirección norte. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador y contribuirá a la sensación de un día agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. La puesta de sol está prevista para las 18:59, lo que ofrecerá un hermoso espectáculo visual al final del día. En resumen, el 17 de febrero se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Cabra, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.