El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan algunas mejoras temporales, con intervalos de cielo poco nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 a 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 62% y el 94%. Esto puede contribuir a la formación de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando el cielo podría despejarse temporalmente.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, con temperaturas agradables en las horas centrales, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de bruma y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.