El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, llegando a un máximo de 18 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de cielos despejados y poco nubosos, lo que favorecerá la sensación de calidez y permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 64% durante la tarde, contribuirá a un ambiente cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h a las 11:00 horas. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:06 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.