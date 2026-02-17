El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Bailén se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará completamente cubierto, manteniendo esta condición hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá ligeramente aumentando hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en la región. Esto permitirá que los habitantes de Bailén realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender en las horas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:56, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura al caer la noche descenderá a alrededor de 10 grados , creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con temperaturas moderadas y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.