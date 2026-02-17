El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El 17 de febrero de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que afectarán la región, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la situación mejore ligeramente, aunque las nubes altas persistirán en el horizonte.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, que se mantendrán hasta la tarde, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el final de la jornada. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 10 grados, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a una velocidad moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, llegando a ser más suave por la tarde y noche, con ráfagas de entre 5 y 12 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, con una probabilidad de lluvia del 25% en las primeras horas, que se reduce a un 5% en la tarde y a un 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de lluvia son mínimas, lo que permitirá que los residentes de Baeza realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Baeza para el 17 de febrero de 2026 será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas de sol a medida que las nubes se disipan hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.