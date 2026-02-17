El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 92%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo habitual.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente a partir de las 8 de la mañana, cuando las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo más despejado. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados , lo que proporcionará un respiro agradable después de las frescas horas de la mañana. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante las horas centrales del día.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el norte y noroeste a velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h. Este viento ligero ayudará a dispersar las nubes y a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Baena pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 18:58.
En resumen, el tiempo en Baena para hoy será mayormente despejado con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
