El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El 17 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la incidencia de la luz solar y mantendrá un ambiente gris y fresco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, lo que podría ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . A pesar de que el cielo seguirá cubierto, la falta de precipitaciones y el aumento de la temperatura permitirán que la sensación térmica sea más agradable. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable. El cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 19:03, momento en el cual la temperatura descenderá a 11 grados.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones y con temperaturas que variarán entre los 8 y 18 grados . La combinación de alta humedad y vientos moderados hará que la sensación térmica sea variable, pero en general, se espera un día sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo fresco.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.