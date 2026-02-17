El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El 17 de febrero de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas del día, con cielos completamente nublados desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera una transición hacia condiciones más despejadas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé que el sol brille con mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día favorable para paseos y eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Andújar para el 17 de febrero de 2026 se caracterizará por cielos cubiertos en la mañana, dando paso a un ambiente más despejado y cálido por la tarde, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la disminución de la humedad a lo largo del día contribuirán a un tiempo placentero, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.