El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Almonte se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con cielos limpios y una buena visibilidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento se mantenga constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a evitar que las temperaturas se sientan demasiado calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Almonte pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Los cielos seguirán despejados, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la visibilidad de las constelaciones.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olviden abrigarse un poco al caer la noche, ya que las temperaturas descenderán, pero en general, será un día para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.