El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con cielos cubiertos que no permitirán que el sol brille con fuerza.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en las horas de mayor nubosidad. A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable estar preparado para un tiempo fresco y húmedo.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Aljaraque experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de la jornada sin preocupaciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.