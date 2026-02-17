El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, La Algaba se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se alternen momentos de cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 11 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la franja horaria de las 11:00 a las 12:00, donde se anticipa que el viento alcance hasta 22 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:05, ideal para quienes deseen contemplar el ocaso.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvias, lo que promete un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.