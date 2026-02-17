El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo predominantemente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la bruma y la niebla que han estado presentes en la región, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que estas condiciones mejoren, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados y descendiendo a 7 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 63% por la tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Este viento será suave y no se espera que cause molestias, aunque podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma, se transformará en una jornada agradable y soleada. Los ciudadanos podrán aprovechar el buen tiempo para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, todo bajo un cielo despejado que promete brindar un respiro del frío invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.