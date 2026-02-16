El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 16 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán dominando el panorama. A partir de la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados por la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frío, especialmente en las horas matutinas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la presencia de nubes puede limitar la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que tanto la probabilidad de lluvia como la cantidad de precipitación pronosticada son nulas. Esto permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la brisa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la comunidad.

En resumen, este 16 de febrero será un día fresco y nublado en El Viso del Alcor, con temperaturas que oscilan entre los 7 y los 16 grados, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.