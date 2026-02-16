El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Utrera se despertará con un ambiente fresco y algo nublado. A las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 87%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 a 9 grados durante las horas más frías, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 16 grados en su punto máximo.

El cielo estará mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a momentos de sol, aunque la tendencia general será de un cielo gris. A lo largo del día, la nubosidad persistirá, con periodos de "muy nuboso" especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un día seco.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco, aunque no se esperan condiciones extremas.

La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de niebla y bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua o en áreas con mayor humedad. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, permitiendo que los residentes y visitantes de Utrera puedan disfrutar de sus actividades al aire libre sin inconvenientes.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta durante todo el día, alcanzando picos del 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 70% por la tarde.

En resumen, Utrera vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.