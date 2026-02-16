El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá en su mayoría nublado, lo que podría influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , comenzando con un fresco 7 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia las 22:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día frío, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 85% y el 93% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas, aumentando a un 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la mañana, especialmente en las primeras horas del día. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque el cielo seguirá cubierto.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 21:00 horas. Este viento puede generar una sensación de frío adicional, por lo que es recomendable tener en cuenta la velocidad del viento al salir.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frías y la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.