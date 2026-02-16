El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que permitirá que los habitantes disfruten de un tiempo relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede resultar en un ambiente algo bochornoso, sobre todo para aquellos que son sensibles a la humedad. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para cambiar la sensación general de humedad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados . La visibilidad se mantendrá adecuada, pero la combinación de nubes y humedad podría hacer que la atmósfera se sienta más densa. La puesta de sol se producirá a las 19:04, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la vida cotidiana en Tomares.

