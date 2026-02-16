El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades recreativas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante la sensación de calor que se experimentará en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá adecuada, y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que puede ofrecer un respiro ante el calor. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y las temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.