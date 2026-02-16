El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, que irán dando paso a un cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la situación se mantendrá similar, con un predominio de nubes que limitarán la visibilidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 52% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Por la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, especialmente en las horas centrales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, dado el descenso de temperaturas por la noche y la presencia constante de viento.

En resumen, La Rinconada experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

