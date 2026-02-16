El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será constante, con momentos de muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . En la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 7 grados a las 6:00 AM, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas de la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 72% al 78% durante la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo gris y nublado. La ausencia de lluvias es un alivio, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente por la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La salida del sol se producirá a las 08:06 AM y se ocultará a las 06:59 PM, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque la luz solar estará filtrada por la densa capa de nubes. A pesar de la falta de sol, la jornada se presenta tranquila y sin sobresaltos meteorológicos, ideal para realizar actividades cotidianas sin preocuparse por la lluvia.

En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables para la época del año, sin riesgo de precipitaciones. La combinación de nubosidad y viento ligero hará que la jornada sea ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.