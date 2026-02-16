El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% a la medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la nubosidad puede limitar la visibilidad del sol.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre, ya que puede resultar un poco incómodo en momentos de mayor intensidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y secas para disfrutar de la jornada.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día tranquilo, aunque con la recomendación de abrigarse adecuadamente debido a la alta humedad y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.