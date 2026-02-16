El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones de "cubierto", lo que podría generar una sensación de frescura y humedad en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, podría dar lugar a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y cubierto, con alta humedad y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones, la combinación de estos factores puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. Es aconsejable que los ciudadanos se preparen para un día en el que el abrigo será necesario, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.