El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con momentos de nubosidad más densa, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá en intensidad, con velocidades más suaves que rondarán los 4 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque la atmósfera estará marcada por la presencia constante de nubes. La visibilidad será buena, a pesar de la bruma que podría aparecer en las primeras horas, pero no se anticipan condiciones que afecten la movilidad o las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.