El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

Hoy, 16 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, que irán dando paso a un cielo cubierto en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con momentos de nubosidad variable.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 8 y 18 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados a las 07:00. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados hacia las 17:00. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 19:00.

La humedad relativa será notablemente alta, especialmente durante la mañana, con valores que rondarán el 84% al inicio del día. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 62% hacia las 17:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad vestirse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día nublado y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.