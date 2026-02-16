El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas irán dominando el panorama. A partir de las 04:00 horas, se prevé un cielo completamente cubierto, que se mantendrá así durante la mayor parte del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 7 grados a las 07:00 horas. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados por la tarde y cerrando el día en 10 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% a medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, la humedad se mantendrá en torno al 86-94%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h a las 14:00 horas. Este viento moderado puede proporcionar un alivio temporal al frío, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Osuna realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. En resumen, el día se presentará fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.