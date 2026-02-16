El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, especialmente en las primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento en la temperatura, pero no será suficiente para generar un ambiente cálido. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se mantenga entre el 80% y el 100% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. La alta humedad también contribuirá a la formación de niebla y bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento moderado podría proporcionar un alivio temporal del frío, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones, aunque se recomienda precaución debido a la niebla y la bruma. En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día fresco y mayormente nublado, con condiciones de visibilidad variable y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.