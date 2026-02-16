El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El 16 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará un aspecto poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en la mayoría de los periodos. Este fenómeno se mantendrá constante, con nubes que dominarán el paisaje durante todo el día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 14 grados en la tarde, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A lo largo del día, la humedad se mantendrá elevada, fluctuando entre el 79% y el 98%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, predominando direcciones del sureste y del oeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas.

En resumen, el tiempo en Montilla para el 16 de febrero de 2026 se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con vientos moderados que aportarán un toque de frescura al ambiente. Es un día propicio para disfrutar de la ciudad, aunque se recomienda llevar abrigo para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.