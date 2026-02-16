El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, en Moguer, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo estará cubierto, lo que puede dar lugar a una sensación de frescura y humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, mientras que hacia el mediodía y la tarde, se espera que suban hasta los 17 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en la madrugada y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura es más alta.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá, especialmente en las horas de la tarde.

La salida del sol está programada para las 08:14 y se pondrá a las 19:08, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será fresco y cubierto, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin lluvia prevista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante la brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.