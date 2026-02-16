El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El 16 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones de cielo cubierto durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, y no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 8 grados, que se mantendrá constante hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 11 grados hacia las 15:00 horas y llegando a un máximo de 12 grados en las últimas horas del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la humedad.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 85% y el 94% durante la mañana y la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en una atmósfera algo densa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que, junto con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 18:56, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz natural. A pesar de la nubosidad, la luz del día será suficiente para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Martos experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y la posibilidad de una sensación térmica más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.