El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de las 4 de la mañana, se espera un cambio significativo, ya que el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 74% al final de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento puede aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas, aunque también podría generar una sensación de frescor en las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que Marchena disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y la alta humedad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable en términos de condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con una alta humedad que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día, pero estar preparados para las variaciones de temperatura y la presencia constante de nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.