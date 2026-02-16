El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con momentos de cielo completamente cubierto, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, sobre todo en las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas más cálidas y alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado puede ofrecer algo de alivio ante la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:12, permitiendo que la luz del día se extienda gradualmente, mientras que el ocaso se espera para las 19:05, brindando una larga jornada de luz. A medida que el día avance, la visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de temperaturas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.