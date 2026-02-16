El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán predominando, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día fresco, pero sin extremos.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, y podría influir en la percepción del frío, sobre todo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, el tiempo se mantendrá seco, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, y no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura del ambiente y la posibilidad de un viento moderado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.