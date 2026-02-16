El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable ausencia de sol durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo de las horas, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que se espera que sople de manera constante.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 81% y el 98%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 8 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo a la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los lucentinos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Lucena experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de la ciudad, pero no olvide abrigarse bien para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.