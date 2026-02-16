El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Lora del Río realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

El amanecer se producirá a las 08:10, y el ocaso será a las 19:02, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso en la temperatura al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.