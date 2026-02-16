El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Linares. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde. Este rango de temperatura sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia será de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque puede haber algunas gotas, no se prevén lluvias intensas. La probabilidad de precipitación es del 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante ese periodo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que es típico para esta época del año.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría añadir un toque de frescura al ambiente. Es importante tener en cuenta que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén tormentas para el día de hoy, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto y habrá algunas lluvias ligeras, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad debería ser buena, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será fresco y mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, hacerlo con precaución ante la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.