El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que la nubosidad será constante, con periodos de "Cubierto" y "Muy nuboso" que dominarán la jornada. Esto sugiere que no se esperan claros significativos, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del día.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un rango que oscilará entre los 9 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde, alrededor de las 3 y 4 de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 64% en las horas más cálidas. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de entre 8 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h en las horas centrales del día. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Lepe experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes pueden planificar sus actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura del ambiente y la presencia constante de nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.