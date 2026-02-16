El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero

El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , comenzando con un fresco de 11 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 91% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 65% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, se espera que la humedad aumente nuevamente, alcanzando un 87% hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 27 km/h a las 16:00 horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento fresco y la nubosidad.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos deben prepararse para un día fresco, especialmente en las primeras horas, y aprovechar las horas más cálidas de la tarde para disfrutar de actividades al aire libre, siempre atentos a la posibilidad de un descenso en la temperatura conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.