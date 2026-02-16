El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente cubierto y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente más nublado a medida que avance el día. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se sitúa en torno al 66% a lo largo del día.
La previsión de precipitaciones indica que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque la bruma podría hacer acto de presencia en las horas de la tarde, especialmente en las zonas más cercanas a la sierra. Esto podría reducir la visibilidad, así que es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.
El viento soplará del oeste a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen salir.
La humedad, aunque algo elevada, no debería resultar incómoda, pero es importante estar atentos a las variaciones que puedan ocurrir a lo largo del día. En general, la combinación de temperaturas frescas y un cielo cubierto puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas y llevar una chaqueta ligera.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:55, momento en el que el cielo podría seguir cubierto, ofreciendo un espectáculo menos brillante que en días soleados, pero igualmente atractivo.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma y el viento moderado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-15T20:57:11.
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h